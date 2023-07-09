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08:55, 9 июля 2023Мир

Стало известно о передаче Украине польских вертолетов Ми-24

WSJ: Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Польша недавно передала Украине порядка десяти вертолетов Ми-24. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — отмечается в публикации издания. При этом ранее Украина не разглашала получение этих вертолетов.

Ранее НАТО отказалась поставлять Киеву истребители F-16 до завершения контрнаступления. Председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр отметил, что обучение солдат ВСУ управлению F-16, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что истребители требуются стране для морского контроля при срыве зерновой сделки.

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    Марина Совина
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