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12:37, 10 апреля 2024Россия

Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-24 у берега Крыма

Минобороны РФ: к крушению вертолета Ми-24 в Крыму мог привести отказ авиатехники

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К крушению военного вертолета Ми-24 возле побережья Крыма мог привести отказ авиатехники. Предварительную причину происшествия назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, на месте аварии работают спасатели. Информация о судьбе членов экипажа не уточняется.

О крушении вертолета Ми-24 у западного побережья Крыма стало известно днем 10 апреля. Как рассказали в Минобороны, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря.

Ранее, 28 марта, в Крыму упал в море военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, летчика спасли в 200 метрах от берега. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. В сети также появились кадры, на которых видно, как охваченный огнем борт падает в воду и взрывается.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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