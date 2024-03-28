Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

Очевидцы сняли видео с падением военного самолета в море и взрывом в Севастополе

Очевидцы сняли на видео момент падения в море и последующего взрыва военного самолета в Севастополе. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Чп/Севастополь».

На кадрах видно падающее вниз воздушное судно. Рядом с ним летят обломки. Сам самолет в момент падения охвачен огнем. В конце ролика самолет падает в воду и взрывается.

Вечером 28 марта жители Крыма сообщили о возможном падении самолета. По их мнению, самолет мог быть сбит.

Затем губернатор Севастополя подтвердил информацию о ЧП. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот самолета катапультировался, его спасли в 200 метрах от берега.