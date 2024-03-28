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19:20, 28 марта 2024Россия

Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

Жители Крыма сняли видео с падением военного самолета в море и взрывом
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Крыма вечером в четверг, 28 марта, сообщили в соцсетях, что увидели в небе падающий самолет. Происходящее они сняли на видео. По некоторым данным, военный самолет мог быть сбит, однако официальная версия причины ЧП пока не известна.

Вскоре информацию о крушении истребителя подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В море упал военный самолет. Видим, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

На появившихся в соцсетях видеозаписях видно, как горящее авиасредство падает вниз. Рядом с ним летят обломки. В результате самолет упал в воду и взорвался.

Пилот упавшего в Крыму самолета успел катапультироваться

По данным Развожаева, пилот успел катапультироваться. Его подобрали спасатели Спасательной службы региона на расстоянии двухсот метров от берега. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Причину крушения самолета губернатор при этом не назвал.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, упавший самолет — истребитель Су-27. Подтверждения этой информации нет.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечал, что это тяжелый истребитель четвертого поколения, который стоит на вооружении российских Воздушно-космических сил (ВКС). «У него достаточно большой радиус действия, приличная скорость, где-то за 2 Маха, хорошее вооружение: ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Это многоцелевой тяжелый истребитель, на его основе сделаны многие другие самолеты», — сказал он.

В середине марта военный самолет упал в Ивановской области

12 марта российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. Он немного не дотянул до аэродрома отправления — ему оставалось долететь около двух километров. Когда пилот понял, что судно не сможет долететь до аэродрома, он смог увести горящий самолет от жилых домов.

По некоторым данным, упавший самолет совершал учебный полет с аэродрома Северный. На борту находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Никто из них не выжил.

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По данным Минобороны РФ, самолет потерпел крушение при взлете. «Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», — уточнили в оборонном ведомстве.

Еще один Ил-76 был сбит над российским регионом американской ракетой

24 января Ил-76 Министерства обороны России потерпел крушение в Белгородской области недалеко от села Яблоново на севере Корочанского района. Населенный пункт расположен более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу также удалось увести судно от жилых домов. Тогда на борту находились украинские военнопленные. Никто не выжил.

Неназванные американские чиновники признались, что российский военный самолет был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США. Такое сообщение приводит The New York Times (NYT). Стало известно, что комплекс, из которого был сбит Ил-76, передали Украине неназванные европейские партнеры.

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      Анастасия Алимпиева
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