Названы главные боевые характеристики истребителя Су-27

Военный Дандыкин: истребитель ВС РФ Су-27 обладает большим радиусом действия

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главные боевые характеристики находящегося на вооружении российской армии истребителя Су-27. В беседе с «Лентой.ру» военный подчеркнул, что машина обладает большим радиусом действия и мощным вспомогательным вооружением.

«Это тяжелый истребитель четвертого поколения, который стоит на вооружении наших ВКС. Самолет создавался еще в советское время. В отличие от тех же F-16 и МиГ-29, это тяжелый истребитель. У него достаточно большой радиус действия, приличная скорость, где-то за 2 Маха, хорошее вооружение: ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Это многоцелевой тяжелый истребитель, на его основе сделаны многие другие самолеты», — объяснил специалист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Су-27 из числа дежурных сил ПВО ВКС был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

В марте 2023 года пилот российского Су-27 перехватил разведывательно-ударный дрон ВВС США MQ-9 Reaper. Тогда истребитель на большой скорости приблизился к беспилотнику, в нескольких десятках метров от дрона открыл клапан сброса топлива и облил им дрон, после чего дрон упал в море.