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13:20, 16 марта 2023Мир

Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником

Пентагон опубликовал видео инцидента с БПЛА США MQ-9 и российским Су-27 над Черным морем

Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником и российским истребителем Су-27, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как самолет на большой скорости приближается к беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Истребитель в нескольких десятках метров от беспилотника открыл клапан сброса топлива и облил им дрон, после чего трансляция прерывается.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Виктория Кондратьева
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