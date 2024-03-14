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09:10, 14 марта 2024Россия

Российский Ми-8 потерпел крушение на Колыме. На борту находились 20 вахтовиков, некоторым удалось выжить

Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии после крушения Ми-8 на Колыме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось 20 вахтовиков. Воздушное судно, принадлежащее компании «Дальнереченск Авиа», потерпело крушение в районе Кварцевой горы.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что следователи в Хабаровске уже завели уголовное дело после крушения вертолета. Дело возбудили по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Стало известно о состоянии пассажиров упавшего вертолета

Представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о состоянии пассажиров, находившихся на борту. По его данным, на борту Ми-8, выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек. Два человека после крушения вертолета находятся в тяжелом состоянии. Один пассажир не выжил.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вахтовики, которые находились на борту упавшего вертолета Ми-8 в Магаданской области, следовали с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Предварительно, пассажиры борта работали в компании «Полиметалл». Несколько дней назад предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.

Названа предварительная причина крушения

Дальневосточная транспортная прокуратура заявила, что причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя. В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 11:17 по магаданскому времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района. Воздушное судно следовало по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан».

По предварительным данным, причина произошедшего — неисправность двигателя

Дальневосточная транспортная прокуратура

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

К спасательной операции сейчас привлечены два вертолета и наземная техника. Задействовать авиацию пока невозможно из-за погодных условий. Начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков уточнил, что спасатели будут лететь к месту ЧП около шести часов. При этом неизвестно, можно ли будет осуществить посадку на месте. «Поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки», — заключил представитель МЧС.

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      Варвара Кошечкина
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