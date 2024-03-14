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05:55, 14 марта 2024Россия

Стало известно о погибшем при жесткой посадке вертолета на Колыме

МЧС заявило о погибшем и 2 пострадавших при жесткой посадке вертолета на Колыме

Фото: Unsplash

Начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков заявил, что один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками. Всего на борту находилось 20 человек. Вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

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      Марина Совина
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