Стало известно о погибшем при жесткой посадке вертолета на Колыме

МЧС заявило о погибшем и 2 пострадавших при жесткой посадке вертолета на Колыме

Начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков заявил, что один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками. Всего на борту находилось 20 человек. Вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».