Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 14 марта 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших из-за крушения Ми-8 на Колыме

Росавиация: двое находятся в тяжелом состоянии после крушения Ми-8 на Колыме

Фото: Unsplash

Два человека после крушения вертолета Ми-8 на Колыме находятся в тяжелом состоянии. Подробности о получивших травмы раскрыл представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«По предварительным данным: на борту воздушного судна (ВС), выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек», — уточнил сотрудник ведомства.

Он добавил, что к месту крушения вертолета выехал спецтранспорт. Пока затруднительно эвакуировать людей с места ЧП на поисково-спасательном вертолете из-за сложных метеоусловий в регионе.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области 14 марта. Всего на борту находилось 20 человек, одного человека спасти не удалось. Предварительно, причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

      Рыбака-каннибала из Якутии задержали в российском регионе через 10 лет поисков

      Стало известно о состоянии пострадавших из-за крушения Ми-8 на Колыме

      Минобороны заявило об уничтожении 14 беспилотников над Россией

      Бывшая «Мисс Вселенная» попала в объектив папарацци в бикини

      Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

      «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

      Названа доля добирающихся до работы на авто россиян

      Практикующей секс по телефону пожилой женщине дали совет

      В Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше