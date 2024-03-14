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06:04, 14 марта 2024Россия

Названа предположительная причина крушения вертолета на Колыме

Прокуратура назвала причиной крущения Ми-8 на Колыме неисправность двигателя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дальневосточная транспортная прокуратура заявила, что причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 11:17 по магаданскому времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района. Воздушное судно следовало по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан».

«По предварительным данным, причина произошедшего — неисправность двигателя», — подчеркнули в прокуратуре.

В поисково-спасательных мероприятиях участвуют два вертолета из аэропорта Магадан, а также наземная техника.

Ранее стало известно, что в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками. Всего на борту находилось 20 человек. Вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

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      Марина Совина
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