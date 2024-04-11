Внешний долг России снизился до минимума

ЦБ: внешний долг России снизился до 304 миллиардов долларов в январе-марте

По итогам первого квартала 2024 года размер внешнего долга России сократился на 12,8 миллиарда долларов и опустился таким образом до своего минимального с октября 2006-го значения — 304 миллиардов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Под внешним долгом страны подразумеваются ее денежные обязательства перед зарубежными кредиторами. В январе-марте российский показатель оказался минимальным за последние 18 лет. Ниже уровень внешнего долга страны падал в третьем квартале 2006 года, когда его показатель опускался до отметки в 269,5 миллиарда долларов, уточнили в регуляторе.

В январе-марте этого года размер обязательств ЦБ и банковского сектора стал меньше на 4,2 процента и опустился до уровня в 90,8 миллиарда долларов. В свою очередь, внешняя задолженность прочих отраслей российской экономики сократилась на 4,2 процента, до 181,4 миллиарда. Долговая нагрузка органов госуправления снизилась на 2,8 процента, до 31,8 миллиарда, заключили в ЦБ.

Динамика сокращения внешнего долга России наблюдалась и в прошлом году. По его итогам размер кредитных обязательств страны снизился почти на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го и опустился до отметки в 326,6 миллиарда долларов. В денежном выражении долг сократился на 57 миллиардов.