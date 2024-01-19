Внешний долг России резко сократился

Внешний долг России снизился в 2023 году почти на 15 процентов

Внешний долг России в 2023 году снизился почти на 15 процентов, составив на 1 января 2024 года 326,6 миллиарда долларов, что на 57 миллиардов меньше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных Центробанком.

В течение первых трех кварталов показатель последовательно уменьшался и вырос примерно на четыре миллиарда долларов только за последние месяцы года, что и обусловило итоговое резкое сокращение.

В середине 2023-го российский внешний долг сократился до 347,7 миллиарда долларов. В ЦБ отмечали, что «динамика показателя определялась преимущественно сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования».

В 2022 году российский внешний долг демонстрировал рекордный темп снижения за всю современную историю, уменьшившись на 20 процентов. У страны было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея, и объем занятого увеличился только в отношении первого из этих государств.