Внешний долг России сократился до рекордного уровня

Центробанк: в июле 2023 года внешний долг России сократился до рекордных $347,7 млрд

По состоянию на 1 июля 2023 года внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов. Это минимальный показатель с конца 2006 года, сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, с начала года долг снизился на 33 миллиарда долларов, или на 8,7 процента. На такую динамику повлияли сокращение обязательств по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования и выпуска замещающих облигаций. Также на сокращение госдолга повлияла продажа нерезидентами суверенных ценных бумаг.

В 2022 году госдолг России в годовом выражении вырос на 9,1 процента и составил 22,82 триллиона рублей в рублевом эквиваленте. Внутренний долг увеличился на 13,9 процента, до 18,78 миллиарда рублей. Внешний долг в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 миллиарда рублей, или на 8,9 процента, и составил 4,38 триллиона рублей.

По данным Центробанка, внешний долг страны в 2022 году упал до минимума за 15 лет. В правительстве заявили, что госдолг составляет порядка 15 процентов от ВВП и это комфортный уровень по сравнению с «недружественными странами».