Назван размер госдолга России
Госдолг России в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 9,1 процента и составил 22,82 триллиона рублей в рублевом эквиваленте. Его размер назвали в Счетной палате.
В заключении ведомства об исполнении бюджета за прошлый год уточняется, что внутренний долг увеличился на 13,9 процента — до 18,78 миллиарда рублей. «Внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 миллиарда рублей, или на 8,9 процента, и составил 4 038,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Расходы на обслуживание госдолга с 2021 года выросли с 1,08 триллиона до 1,33 триллиона рублей в 2022 году.
В январе Министерство финансов отчиталось, что по итогам 2022 года госдолг России вырос до 22,8 триллиона рублей с 20,9 триллиона в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что общий объем госдолга по итогам 2023 года увеличится примерно на 2,2 триллиона, до 25 триллионов (16,7 процента ВВП).
Российские власти при этом отмечают, что госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, что является достаточно комфортным уровнем, напоминая, что ситуация с государственным долгом в стране складывается лучше, чем в недружественных странах.