Назван размер госдолга России

Счетная палата: госдолг России в 2022 году вырос на 9,1% и составил 22,82 трлн рублей

Госдолг России в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 9,1 процента и составил 22,82 триллиона рублей в рублевом эквиваленте. Его размер назвали в Счетной палате.

В заключении ведомства об исполнении бюджета за прошлый год уточняется, что внутренний долг увеличился на 13,9 процента — до 18,78 миллиарда рублей. «Внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 миллиарда рублей, или на 8,9 процента, и составил 4 038,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Расходы на обслуживание госдолга с 2021 года выросли с 1,08 триллиона до 1,33 триллиона рублей в 2022 году.

В январе Министерство финансов отчиталось, что по итогам 2022 года госдолг России вырос до 22,8 триллиона рублей с 20,9 триллиона в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что общий объем госдолга по итогам 2023 года увеличится примерно на 2,2 ­триллиона, до 25 триллионов (16,7 процента ВВП).

Российские власти при этом отмечают, что госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, что является достаточно комфортным уровнем, напоминая, что ситуация с государственным долгом в стране складывается лучше, чем в недружественных странах.