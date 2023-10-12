Центробанк назвал размер внешнего долга России

ЦБ РФ: внешний долг России снизился в 2023 году на 54,1 миллиарда долларов

С начала 2023 года размер российского внешнего долга снизился более чем на 14 процентов, составив на 1 октября 329,5 миллиарда долларов, следует из материалов, размещенных на сайте Центробанка страны.

Сумма долга последовательно уменьшалась в течение текущего года. Так, на 1 января он составлял 383,6 миллиарда долларов, на 1 апреля — 359,5 миллиарда, на 1 июля — 343,35 миллиарда и к 1 октября снизился на 54,1 миллиарда.

«Динамика показателя определялась преимущественно сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что в 2022 году иностранные банки, работающие на рынке синдицированного кредитования (выдаются юрлицу пулом банков, образующих синдикат), закрыли сделки как минимум на миллиард долларов по продаже своих прав требования по таким ссудам.

Как рассказал в начале октября президент России Владимир Путин, страна на фоне «ударов по российской экономике» сократила внешние долги, а все ее компании обслуживают свои обязательства.