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20:08, 5 октября 2023Экономика

Путин объявил о сокращении внешних долгов России

Путин: РФ сократила внешние долги, все компании обслуживают свои обязательства

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума объявил, что страна существенно сократила внешние долги. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Даже после ударов по российской экономике мы не только преодолели все трудности прошлого года, но и в плюс ушли», — констатировал он. По его словам, экономический рост по итогам года будет в районе 2,8-3 процентов. Кроме того, президент отметил, что все компании обслуживают свои обязательства.

Ранее в Кремле говорили, что в госкорпорации «Роснано» имеется «слишком большая» финансовая дыра. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство очень плотно занимается вопросом целесообразности поддержки. Однако он не стал уточнять, собираются ли власти спасать компанию.

О растущей финансовой дыре в «Почте России» говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее оценке, состояние оператора «очень печальное», и без разработки адекватной финансовой модели дыра превратится в огромную яму, «куда все провалится».

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин рассказывал об «огромной финансовой дыре» в Объединенной судостроительной компании (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка. По его словам, первичная проверка показала массу критических проблем.

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    Платон Щукин
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