Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:20, 11 апреля 2024Моя страна

Россиянам раскрыли стоимость выгодной поездки в Сочи на майские праздники

АТОР: стоимость тура в Сочи на майские праздники начинается от 45 тысяч рублей

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Самый выгодный тур в Сочи на майские праздники обойдется россиянам в 45 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в длинные выходные в Адлере и Красной поляне раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным представителей туриндустрии, в самую бюджетную путевку в Адлер входит проживание в трехзвездочном отеле без питания на четыре ночи и перелет. При этом минимальная стоимость тура с размещением в гостинице категории четыре звезды обойдется в 63 тысячи рублей, а если включить в путевку завтраки, туристам придется отдать от 72 тысяч рублей.

Стоимость поездки в Красную Поляну с аналогичными условиями проживания в отеле три звезды и перелетом начинается от 56 тысяч рублей на двоих. В то же время при выборе четырехзвездочной гостиницы с завтраками путешественникам придется заплатить минимум 82,6 тысячи рублей за четыре ночи.

Ранее Краснодарский край и Крым назвали самыми экономными направлениями для путешествий в апреле. Эксперты раскрыли, что дешевле всего получится отдохнуть в Адлере, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2029 рублей. Вторую строчку рейтинга занял Ейск, также расположенный в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны прокомментировали план Зеленского по контрнаступлению

      Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

      Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

      В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше