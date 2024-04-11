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17:16, 11 апреля 2024Бывший СССР

Названа главная уязвимость ВСУ

Военный эксперт Дандыкин заявил о нехватке средств ПВО у Украины

Фото: Gieling / Wikimedia

Больше всего Украине сейчас не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО), утверждает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это главной уязвимостью украинской армии.

На мой взгляд, они сейчас хотят получить как можно больше комплексов ПВО, включая Patriot и другие. Наши успешные ракетные атаки по ТЭЦ и другим объектам говорят о том, что у них нехватка таких комплексов и ракет. Это у них самая главная уязвимость

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Еще жалуются на нехватку снарядов для артиллерии для обстрела наших мирных территорий. Но и на старой границе, и на новых территориях видно, что недостатка в этом нет и пока еще они сопротивляются. Конечно, не хватает техники, чтобы пехота могла передвигаться — БТР, БМП, различных машин, потому что сформировано пять бригад практически пехотных. Все это достаточно быстро уничтожается, выжигается нами, включая танки, БТР и БМП», — сказал он.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву на саммит «Инициатива трех морей». По его словам, он планирует встретиться с представителями союзных стран и подписать новое двустороннее соглашение по безопасности. Говоря о целях поездки, Зеленский подчеркнул, что главное сейчас — «сделать все для укрепления нашей ПВО» и «обеспечить насущные потребности» украинской армии.

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