Задержание подозреваемого в стрельбе по подмосковным силовикам попало на видео

Задержанный по подозрению в стрельбе по полицейским в Щелково признал свою вину

Задержание подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах мужчина называет свое имя — Буряков Василий Владимирович — и уточняет, что скрывался от силовиков в лесу. Отвечая на вопрос сотрудников о признании вины в преступлениях, говорит: «Вину признаю, наверное».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в Тверской области. В ближайшее время он будет доставлен к следователям.

Преступление против полицейских произошло 7 апреля, когда двое из них прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о преступлении. Увидев полицейских, Буряков проигнорировал их требование о проведении досмотра и начал стрелять.