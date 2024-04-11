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13:36, 11 апреля 2024Культура

Звезда «Я шагаю по Москве» высказался о ремейке культового фильма

Актер Стеблов заявил, что невозможно снять хороший ремейк «Я шагаю по Москве»
Евгений Стеблов

Евгений Стеблов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России Евгений Стеблов высказался об идее ремейка культового советского фильма «Я шагаю по Москве». Его слова приводит издание «Абзац».

Актер заявил, что невозможно снять хороший ремейк картины Михалкова. «Эта картина — запечатленное на экране мгновение. Она по атмосферности — как ощущение любви с первого взгляда. Это фильм-настроение. Такое повторить нельзя», — пояснил он.

По словам Стеблова, фильм «Я шагаю по Москве» до сих пор актуален из-за своей атмосферы. Михалков затронул в картине вечные вопросы, отметил он. «Совпали все компоненты: поэтическая суть сценария Геннадия Шпаликова, музыка Андрея Петрова и игра актеров. Мы не делали большого количества дублей, многое снималось с первого. Все рождалось просто — как у Моцарта», — заключил он.

Ранее стало известно, что популярный двухсерийный детский советский фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» переснимут в России с тем же режиссером.

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      Мария Рюрикова
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