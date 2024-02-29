Фильм «Приключения Петрова и Васечкина» переснимут в России с тем же режиссером

Популярный двухсерийный детский советский фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» переснимут в России с тем же режиссером. Об этом сообщает ТАСС.

Новая полнометражная картина находится в производстве у Киностудии имени М. Горького. Над фильмом будет работать Владимир Аленников, снявший предыдущие фильмы о Петрове и Васечкине в 1980-е годы.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, не исключается создание сериала по мотивам фильма.

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