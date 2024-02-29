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12:06, 29 февраля 2024Культура

ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии Гайдая

ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки» Гайдая

Кадр: фильм «Бриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии режиссера Леонида Гайдая — «Бриллиантовая рука». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актерами уже идут переговоры. Будет смешно», — заявила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки.

Выход комедии запланирован на 31 декабря 2024 года. Отмечается, что над фильмом будет работать команда авторов двух предыдущих подобных проектов канала — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!» — Миша Семичев и Роман Ким.

В этом году ТНТ показал ремейк другой комедии Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал «забинтовать руки» кинематографистам, которые работают над ремейками советских мультфильмов и классики.

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      Варвара Кошечкина
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