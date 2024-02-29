ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии Гайдая

ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки» Гайдая

Телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии режиссера Леонида Гайдая — «Бриллиантовая рука». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актерами уже идут переговоры. Будет смешно», — заявила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки.

Выход комедии запланирован на 31 декабря 2024 года. Отмечается, что над фильмом будет работать команда авторов двух предыдущих подобных проектов канала — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!» — Миша Семичев и Роман Ким.

В этом году ТНТ показал ремейк другой комедии Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал «забинтовать руки» кинематографистам, которые работают над ремейками советских мультфильмов и классики.