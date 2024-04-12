55-летнюю Дженнифер Энистон заподозрили в пластике лица

Пользователи сети заподозрили американскую актрису Дженнифер Энистон в пластике лица. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Звезда популярного телесериала «Друзья» приняла участие в съемке для журнала People. 55-летняя знаменитость предстала на обложке в розовом облегающем платье и открытых туфлях на шпильках. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты добавили к образу золотой чокер, серьги и кольца.

Читатели портала заметили неестественные детали во внешности Энистон, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ботокс, филлер, фотошоп и фильтры. Мы все могли бы так выглядеть, если бы к нам на час забежали профессионалы», «Перестаньте прославлять "молодую" внешность. Старикам тоже нужно место в обществе», «Энистон выглядит в точности как 55-летняя богатая женщина, которая перенесла хорошую операцию и дорогостоящие процедуры по уходу за кожей», «Она больше не выглядит как Рейчел из "Друзей". Над ее лицом проделали кучу работы», «Ей нужно принять свой возраст», — возмущались они.

В марте сообщалось, что папарацци заметили Дженнифер Энистон у клиники пластической хирургии. Тогда уличные фотографы запечатлели актрису в черном свитере, узких синих джинсах, шарфе и шляпе.