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15:35, 12 апреля 2024Культура

Актер из «Мастера и Маргариты» рассказал о работе с осудившим СВО режиссером

Актер Князев: режиссер «Мастера и Маргариты» Локшин не высказывал свои взгляды
Евгений Князев

Евгений Князев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Актер Евгений Князев, сыгравший в фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, рассказал о работе с осудившим специальную военную операцию (СВО) кинематографистом. Его слова приводит издание «Абзац».

Артист заявил, что во время съемок картины в 2021 году Локшин не высказывал свои политические взгляды. «В этом фильме было занято много людей. И никакой аполитичности или политичности туда не внедряли», — подчеркнул он. Князев добавил, что режиссер уважительно относился к артистам.

Актер отметил, что его не интересует критика в адрес экранизации романа Михаила Булгакова. «Я не читаю обсуждений этого фильма. Я знаю о том, что он сделал большие сборы. А какую позицию высказал Михаил Локшин, я не знаю. Потому что, когда я с ним общался, он не высказывал никаких позиций», — заключил он.

Ранее Локшина заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины. В период съемок фильма Локшин выступал с поддержкой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), а также перечислял средства украинской документалистке Миле Жлуктенко. Позже Локшин удалил компрометирующие посты и закрыл аккаунты в социальных сетях.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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