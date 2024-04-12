Байден выразил «железную» готовность защищать Филиппины и Японию от Китая

Байден: США готовы укреплять связи с Филиппинами и Японией для защиты от Китая

Президент США Джо Байден выразил готовность укреплять связи с Филиппинами и Японией в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем. Об этом сообщает CNN.

Обязательства Соединенных Штатов по защите Японии и Филиппин остаются «железными», отметил Байден на трехсторонней встрече лидеров государств. «Когда мы будем едины, мы сможем построить лучшее будущее для всех», — добавил американский лидер.

Встреча президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, премьер-министра Японии Фумио Кисиды с Байденом прошла в Белом доме. Это первый в истории саммит лидеров указанных стран в трехстороннем формате.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор относительно необитаемого архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Филиппины, в свою очередь, ведут с КНР территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название — Наньша) в Южно-Китайском море.

Ранее Байден и Кисида в совместном заявлении подчеркнули готовность США и Японии продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.