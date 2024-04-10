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22:10, 10 апреля 2024Мир

Байден назвал срок окончания конфликта на Украине

Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после выделения помощи Киеву

Фото: Tom Brenner / Reuters

Конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Такие сроки назвал президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

Он указал на подавляющую поддержку Украины у большинства демократов и республиканцев. «Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. (...) Голосование должно быть сейчас же», - заявил американский лидер.

В своем совместном заявлении Байден и Кисида заявили, что США и Япония намерены продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.

Ранее генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.

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      Марина Совина
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