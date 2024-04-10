Байден назвал срок окончания конфликта на Украине

Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после выделения помощи Киеву

Конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Такие сроки назвал президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

Он указал на подавляющую поддержку Украины у большинства демократов и республиканцев. «Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. (...) Голосование должно быть сейчас же», - заявил американский лидер.

В своем совместном заявлении Байден и Кисида заявили, что США и Япония намерены продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.

Ранее генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.