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14:43, 12 апреля 2024Ценности

Блогерша раскрыла реальную цену дорогой одежды из магазина Lime

Блогерша allimaas нашла дорогую куртку из Lime на китайском сайте за 3066 рублей

Кадр: @allimaas

Блогерша с никнеймом @allimaas раскрыла реальную цену дорогой одежды из российского магазина Lime. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка посетила одну из торговых точек указанной компании. При этом она сравнила стоимость продающейся там продукции, согласно информации на бирках производящейся в Китае, с расценками на подобные товары, которые нашла на китайских сайтах.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала белые кожаные балетки Lime за 11 999 рублей и скриншот каталога зарубежного магазина, где аналогичная, по ее словам, обувь стоит 798 рублей. Кроме того, автор ролика показала кожаную куртку за 35 999 рублей и платье за 10 999 из Lime, которые в Китае якобы можно приобрести за 3066 и 2198 рублей соответственно.

«Не все могут себе позволить товары с такой высокой стоимостью, поэтому всегда есть план Б, альтернатива — Китай. С фабрик Китая можно заказать такие же или подобные товары в разы дешевле, без наценок магазина», — указала в подписи блогерша.

В ноябре 2023 года российская телеведущая Ксения Собчак возмутилась ценами в Центральном универсальном магазине.

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      Карина Черных
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