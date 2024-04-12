Бывший президент Филиппин призвал страну свернуть с «пагубного пути» США

Экс-президент Дутерте призвал Филиппины свернуть с «пагубного пути» союза с США

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте выразил несогласие с политикой администрации нынешнего лидера страны в отношении Китая, а также призвал власти свернуть с «пагубного пути» союза с США. Об этом он заявил в интервью китайскому изданию Global Times.

По мнению Дутерте, американцы пытаются развязать конфликт между КНР и Филиппинами, однако они не готовы рисковать своими жизнями ради филиппинцев. Он добавил, что Америка дает указание филиппинскому правительству «не бояться, потому что мы вас поддержим».

«В Южно-Китайском море, когда я был президентом, не было никакой напряженности. Я надеюсь, что мы сможем остановить там беспорядок, потому что именно американцы подталкивают филиппинское правительство пойти туда и начать эскалацию напряженности, и, возможно, в конечном итоге начать войну», — заявил экс-президент.

Ранее в Белом доме прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Филиппин. Американский президент Джо Байден подчеркнул «железную» готовность Вашингтона защищать своих союзников на фоне напряженности с Китаем.