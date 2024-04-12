Число жертв при обстреле ВСУ в Токмаке увеличилось

Рогов: шесть человек погибли и 20 пострадали при обстреле ВСУ в Токмаке

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число жертв при обстреле города Токмак Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате обстрела жилого района Токмака погибли шесть человек, включая ребенка. Рогов добавил, что как минимум 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы.