Балицкий заявил о жертвах при обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака

Балицкий: при обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть жертвы

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоквартирного сектора Токмака есть жертвы, среди них оказался один ребенок. Десятки жителей получили тяжелые ранения, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора», — написал он.

По его словам, пострадавшим и родственникам жертв будет оказана помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее Балицкий заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые собираются добровольцами на базе батальона имени П.А. Судоплатова, успешно применяются в зоне специальной военной операции (СВО). Добровольцы проектируют и собирают ударные беспилотники, квадрокоптеры, разведывательные аппараты самолетного типа, которые уже способны наносить удары по позициям противника, добавил он.