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23:11, 30 марта 2024Наука и техника

Балицкий заявил об успешном применении на СВО собранных добровольцами БПЛА

Балицкий: собранные батальоном Судоплатова БПЛА хорошо показали себя на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые собираются добровольцами на базе батальона имени П.А. Судоплатова, успешно применяются в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Добровольцы проектируют и собирают ударные беспилотники, квадрокоптеры, разведывательные аппараты самолетного типа, которые уже способны наносить удары по позициям противника», — рассказал Балицкий. Он добавил, что на базе организовали обучение операторов, подготавливают расчеты.

Губернатор отметил, что дроны уже сейчас «хорошо показали себя» в зоне боевых действий. Наладить их производство удалось в сжатые сроки и при небольших затратах.

«Уверен, что в будущем инициативы наших разработчиков будут поддержаны на государственном уровне для использования в разработке и развитии систем беспилотной авиации», — заключил Евгений Балицкий.

Ранее сообщалось, что в России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь». Это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства.

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      Александра Синицына
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