Экс-депутат Верховной Рады предположил время начала переговоров России и Украины
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал о дате начала переговоров России и Украины, заявив, что они состоятся не раньше 2025 года. Слова политика передает Ura.ru.
«Все находятся в процессе выборов. По крайней мере, ключевые игроки. (...) Какой смысл вообще обсуждать вопросы глобальной безопасности, завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами? Поэтому серьезные переговоры (...) можно будет провести не раньше середины 2025 года», — рассказал Килинкаров.
По его мнению, обсуждения мирных переговоров необходимы президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы продлить время на президентском посту. Политик считает, что украинскому лидеру необходимо мировое признание и ему крайне важно «оказаться за одним большим круглым столом» с мировыми лидерами для укрепления своей легитимности.
Ранее Зеленский заявил, что стране необходимо увеличить собственные возможности и меньше надеяться на Запад. Тем не менее он отметил, что Украине необходимо продолжать коммуницировать с партнерами Запада на всех уровнях, чтобы «внимание мира и поддержка сохранялась».