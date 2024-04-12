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15:04, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Героиня «самого жесткого шоу на российском ТВ» рассказала о попытках поджечь ее

Участница «Выживалити» Крайнова заявила, что ее топили и поджигали на съемках

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка музыкальной группы «Тутси», участница нового экстремального шоу «Выживалити» на канале «Пятница!» Анастасия Крайнова назвала проект самым жестким на российском ТВ. О тяжелых условиях на съемках передачи, а также о попытках поджечь и потопить героев передачи она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

«Когда в первом же испытании нужно было выпрыгнуть из вертолета в море и доплыть до берега, то я сразу поняла: это будет самое жесткое шоу на российском телевидении. Так оно и вышло», — заявила она, говоря о «Выживалити».

Также певица раскрыла, что в первой серии проекта участников топили и поджигали. Как отметила Крайнова, ей удалось справиться с этими испытаниями одной из первых.

Ранее стало известно, что на съемках реалити-шоу Крайнова сломала ребро. На каком из этапов проекта участница получила травму, не уточнялось.

Первый выпуск «Выживалити» вышел на «Пятнице!» 1 марта. В шоу 14 представителей шоу-бизнеса проходят экстремальные испытания. Победитель проекта получит десять миллионов рублей.

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