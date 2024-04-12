Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 12 апреля 2024Экономика

В России оценили угрозу параллельному импорту

Депутат Чепа: будем преодолевать ограничения из-за вторичных санкций

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вторичные санкции даже для дружественных России стран, которые хотели бы продолжать с ней сотрудничество, значительно осложняют параллельный импорт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, по его мнению, России удастся преодолеть эти трудности.

«Если мне не изменяет память, против России введено уже порядка 20 тысяч различных санкций. Те, кто их вводил, рассчитывали, что они достигнут определенного эффекта достаточно быстро. Но история развивается по-другому: мы преодолеваем эти санкции не только за счет параллельного импорта, но и благодаря развитию собственных производств», — сказал политик.

Сегодня, по словам Чепы, количество дружественных России стран значительно превосходит число недружественных. Многие из них заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, но этот процесс значительно затрудняют вторичные санкции.

«Инициаторы санкций пытаются воздействовать уже на третьи страны, компании. Пытаются давить на них, рассчитывая на получение большего эффекта. И, безусловно, это создает дополнительные трудности в оплате, в логистике. Мы это видим на примере той же Киргизии, которая раньше принимала карты "Мир", а теперь вынуждена прекратить. Но что поделать, будем преодолевать эти ограничения», — заключил депутат.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022

Ранее издание Daily Mail написало, что российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Европа «выстрелила себе в ногу», уведя Россию от западного контроля и сделав ее более независимой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      В России из школьной программы решили убрать один предмет

      Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Сумах

      Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»

      В Москве появились «космические» знаки

      Путин и Лукашенко решили провести тет-а-тет переговоры в Кремле

      Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

      Доходы России от продажи нефти упали

      Зендея взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше