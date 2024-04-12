Депутат Чепа: будем преодолевать ограничения из-за вторичных санкций

Вторичные санкции даже для дружественных России стран, которые хотели бы продолжать с ней сотрудничество, значительно осложняют параллельный импорт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, по его мнению, России удастся преодолеть эти трудности.

«Если мне не изменяет память, против России введено уже порядка 20 тысяч различных санкций. Те, кто их вводил, рассчитывали, что они достигнут определенного эффекта достаточно быстро. Но история развивается по-другому: мы преодолеваем эти санкции не только за счет параллельного импорта, но и благодаря развитию собственных производств», — сказал политик.

Сегодня, по словам Чепы, количество дружественных России стран значительно превосходит число недружественных. Многие из них заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, но этот процесс значительно затрудняют вторичные санкции.

«Инициаторы санкций пытаются воздействовать уже на третьи страны, компании. Пытаются давить на них, рассчитывая на получение большего эффекта. И, безусловно, это создает дополнительные трудности в оплате, в логистике. Мы это видим на примере той же Киргизии, которая раньше принимала карты "Мир", а теперь вынуждена прекратить. Но что поделать, будем преодолевать эти ограничения», — заключил депутат.

Ранее издание Daily Mail написало, что российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Европа «выстрелила себе в ногу», уведя Россию от западного контроля и сделав ее более независимой.