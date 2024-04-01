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07:46, 1 апреля 2024Экономика

На Западе заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям

Daily Mail: российская экономика стабильно растет вопреки санкциям Запада

Фото: Unsplash

Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. С таким заявлением выступила газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению специалистов, заморозка российских активов, исключению банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения России с другими международными партнерами, включая Китай и Иран. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм заявила, что Европа «выстрелила себе в ногу», уведя Россию от западного контроля и сделав ее более независимой.

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«Изоляция России — это миф», — отметила она.

Ранее в Евросоюзе оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины. Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау утверждает, что ограничения против Москвы привели экономику ФРГ и ЕС к краю пропасти.

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      Марина Совина
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