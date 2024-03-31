El País: экономика ФРГ и ЕС на краю пропасти из-за Украины и санкций против РФ

Из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика ЕС и ФРГ сейчас находится на краю пропасти, промышленный спад и урезание средств на поддержку бизнеса в угоду дотациям Киеву поставили европейскую экономику в бедственное положение. С такой оценкой выступил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау для издания El País.

«СВО на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили экономику ФРГ на край пропасти», — говорится в публикации автора. Мюнхау отметил, что немецкий кризис бюджета постепенно перерастает в европейский, и причина этому — экономическая интеграция соседей Германии в Центральной и Восточной Европе, а также зависимость ЕС от взносов Берлина в бюджет организации.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил, что антироссийские санкции наносят большой ущерб экономике Италии, а действующие ограничения являются для европейской страны «не выбором, а необходимостью». Он также добавил, что санкции тормозят развитие торгово-экономического потенциала Италии и России, негативным образом сказываясь на двусторонних отношениях двух стран.