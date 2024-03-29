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08:21, 29 марта 2024Экономика

В европейской стране заявили о вреде антироссийских санкций

Экс-замглавы Минэка Джерачи: санкции против России наносят большой ущерб Италии

Фото: Unsplash.com

Антироссийский санкции наносят большой ущерб экономике Италии, действующие ограничения являются для европейской страны «не выбором, а необходимостью». Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития (Минэка) республики Микеле Джерачи, его слова приводит ТАСС.

Он считает, что санкции против РФ больше вредят итальянской стороне, нежели российской. Действующие ограничения негативно повлияли на экспортный потенциал республики. «Потому что мы экспортируем в Россию много товаров. Теперь это стало немного сложнее», — заявил Джерачи в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ) на Хайнане.

Он также добавил, что санкции тормозят развитие торгово-экономического потенциала Италии и России, негативным образом сказываясь на двусторонних отношениях двух стран. «Италия и Россия всегда поддерживали очень хорошие торговые отношения, у нас большой потенциал», — заключил бывший замглавы Минэка республики.

Ранее директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в 2024 году экономика ЕС может столкнуться со стагнацией из-за антироссийских санкций. В число наиболее подверженных этой угрозе стран блока эксперт отнес Италию, Германию и Францию.

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      Анатолий Акулов
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