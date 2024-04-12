Израиль изменит правила въезда для россиян

АТОР: россиян обяжут оформлять электронное разрешение для въезда в Израиль

Израиль изменит правила въезда для граждан стран, которым не нужна виза для посещения государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что иностранцев, в том числе россиян, обяжут впредь оформлять электронное разрешение на въезд (ETA). Предполагается, что нововведение начнет работать уже с 1 июня 2024 года. Благодаря ETA процесс въезда в Израиль должен стать значительно легче. К примеру, это ускорит прохождение пограничного контроля.

Известно, что ETA нельзя будет получить на месте, а лишь заранее перед поездкой. Подача заявления занимает 10 минут и стоит 25 шекелей на человека (примерно 618 рублей). Срок одобрения ETA — два дня, а срок его действия — два года.

В начале апреля стало известно, что в России в первом квартале 2024 года объем бронирований туров за рубеж вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Отечественные путешественники стали чаще выбирать для поездок такие страны, как Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Индонезия, Маврикий и Вьетнам.