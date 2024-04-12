Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

Politico: Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США

Канцлер Германии Олаф Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США, поскольку это необходимо для немецкой экономики. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что хотя немецкие лидеры постоянно напоминают миру о своей преданности самым высоким моральным стандартам, они не готовы жертвовать своим процветанием ради прав человека, интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза (ЕС), поэтому продолжают налаживать отношения с Пекином.

При этом на протяжении многих лет «дорога в Китай была вымощена золотом» для немецких компаний, поддерживая позиции Германии как одной из ведущих экономик мира, однако в последнее время «стала больше напоминать дорогу в ад» из-за протекционизма и жесткой китайской промышленной политики.

По данным издания, на этом фоне предстоящий визит Шольца в Китай несет в себе нечто большее, чем намек на отчаяние.

Ранее президент США Джо Байден выразил готовность укреплять связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем. Американский лидер отметил, что обязательства Соединенных Штатов по защите Японии и Филиппин остаются «железными».