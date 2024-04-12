Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 12 апреля 2024Мир

Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

Politico: Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США, поскольку это необходимо для немецкой экономики. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что хотя немецкие лидеры постоянно напоминают миру о своей преданности самым высоким моральным стандартам, они не готовы жертвовать своим процветанием ради прав человека, интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза (ЕС), поэтому продолжают налаживать отношения с Пекином.

При этом на протяжении многих лет «дорога в Китай была вымощена золотом» для немецких компаний, поддерживая позиции Германии как одной из ведущих экономик мира, однако в последнее время «стала больше напоминать дорогу в ад» из-за протекционизма и жесткой китайской промышленной политики.

По данным издания, на этом фоне предстоящий визит Шольца в Китай несет в себе нечто большее, чем намек на отчаяние.

Ранее президент США Джо Байден выразил готовность укреплять связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем. Американский лидер отметил, что обязательства Соединенных Штатов по защите Японии и Филиппин остаются «железными».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

      Мужчина чуть не изнасиловал одну женщину и после этого угнал мотоцикл у другой

      Налоговая решила ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

      В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

      На видео попало уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

      Россиянка впала в кому после удаления аппендицита

      Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

      В российском городе девочка-подросток прикурила от Вечного огня

      В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше