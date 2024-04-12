Мать финалиста «Фабрики звезд» продала квартиру ради новой студии сына

Мать певца Дмитрия Колдуна продала квартиру, чтобы оплатить ремонт в студии сына

Мать певца Дмитрия Колдуна продала квартиру на родине, чтобы помочь ему с открытием студии в Москве. Этим финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» поделился в интервью с журналом «Теленеделя».

По словам артиста, в его жизни нередко возникали обстоятельства, создававшие преграды для творчества. Однако каждый раз Колдун мог надеяться на поддержку близких. «Наверное, в этом плане я везучий человек. Мне очень сильно помогала мама, которая продала свою квартиру в Минске, чтобы я смог сделать ремонт в студии в Москве. Я был окружен по-настоящему порядочными людьми. Они не давали мне опустить руки, подпитывали надежду на то, что все будет хорошо», — признался исполнитель.

Как напоминает «Газета.ру», Дмитрий Колдун испытывал финансовые трудности и после победы в «Фабрике звезд». Обещанный гонорар в размере 100 тысяч рублей он так и не получил. Как отмечал певец, по окончании съемок с ним осталась коллекционная гитара, которая до сих пор ему верно служит.

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