Львовская область третий год подряд стала лидером по коррупции на Украине

«Страна.ua»: Львовская область третий год лидирует по коррупции на Украине

Львовская область третий год подряд стала лидером коррупции на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Опендатабот».

Как сообщается, за 2023 год в области зафиксировали 192 коррупционных правонарушения. На втором месте Киевская область без учета Киева (188 преступлений), на третьем — Одесская область (181 правонарушение).

Отмечается, что самым распространенным видом коррупции стала взятка за действие или бездействие представителя власти. При этом в 2021 году во Львовской области зафиксировали 537 подобных случаев.

Ранее более половины жителей Украины назвали коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Исследование также показало двукратное падение числа людей, полностью доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому.