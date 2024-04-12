Милонов призвал запретить «посланников из ада»

Депутат Госдумы Милонов призвал запретить электросамокаты в городах

Электросамокаты в городах необходимо запретить и оставить их лишь в качестве экстремального вида спорта. К этому призвал депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий назвал электросамокаты «посланниками из ада» и пояснил, что ограничить движение на этом виде транспорта нужно не только детям, но и взрослым. «К сожалению, наибольшую опасность представляют взрослые на самокатах. Как правило, они передвигаются нетрезвые и сбивают людей на этих двухколесных посланниках из ада. Электросамокаты должны быть выведены из города и остаться в качестве экстремального вида спорта, и кататься на них только с тренером и в амуниции», — убежден Милонов.

Днем ранее стало известно, что жители столицы бросились кататься на электросамокатах: спрос на аренду этих транспортных средств в городе за первую неделю сезона почти на 90 процентов превысил соответствующий показатель за аналогичный период 2023 года.