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21:23, 12 апреля 2024Россия

Минюст внес в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

Минюст РФ внес в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

Фото: Globallookpress.com

Минюст России внес в список иностранных агентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова, об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, иноагентами признаны журналист Иван Филиппов, политик Николай Кузьмин и правозащитник Иван Асташин. Министерство уточнило, что все указанные лица, кроме Кузьмина, проживают за пределами страны.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК». Указанное юридическое лицо было учреждено журналистом Андреем Карауловым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

29 марта Минюст России внес политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов. В перечень также попали адвокат Вадим Прохоров и проект «Первый отдел».

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      Марина Совина
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