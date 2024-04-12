Мировые цены на нефть выросли до максимума с 23 октября

Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара впервые с 23 октября

Стоимость эталонной североморской марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в моменте превысили отметку 92 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 16:41 по московскому времени цены на Brent достигли уровня 92,1 доллара за баррель. В последний раз до подобной отметки котировки добирались 23 октября 2023 года. Таким образом, ближе к середине апреля 2024 года стоимость Brent достигла почти полугодового максимума.

Ближе к 17:15 по московскому времени стоимость Brent незначительно опустилась. Стоимость июньских контрактов на поставки сырья эталонной североморской марки к этому моменту снизилась до 91,86 доллара за баррель. Тем не менее прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 2,36 процента.

Стоимость контрактов на поставки сырья в июле продемонстрировала схожую динамику и выросла на 2,34 процента, до 90,9 доллара за баррель. В свою очередь, цены на августовские фьючерсы к этому времени вплотную подобрались к отметке 90 долларов (плюс 2,33 процента), а на сентябрьские — 89,1 доллара (плюс 2,28 процента).

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак связал рост биржевых цен на нефть с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что нехватки предложения на мировом сырьевом рынке пока не наблюдается, а спрос продолжает оставаться стабильным. На этом фоне вице-премьер назвал нынешние нефтяные котировки справедливыми.