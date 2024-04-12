Москвичка застала съевшего мухомор сына-подростка на окне под галлюцинациями

В Москве 16-летний подросток оказался в больнице после употребления мухоморов

В Москве 16-летний подросток оказался в больнице после того, как съел мухоморы. Об этом пишет «МК».

По информации издания, в ночь на 11 апреля мать мальчика услышала крик из комнаты сына, а когда зашла внутрь, то застала его пытающимся вылезти в окно. Как выяснилось, после употребления грибов у несовершеннолетнего начались галлюцинации.

«МК» также стало известно, что подросток нигде не учится и не работает. Мальчик объяснил, что купил сушеные грибы в интернет-магазине. Его состояние не уточняется.

Ранее в Москве пятиклассник попал в психбольницу после употребления самодельной жидкости для вейпа. Как рассказала мать 12-летнего мальчика, после ночевки у друга он вернулся домой с ожогом на губах и стал вести себя странно. В ответ на расспросы ребенок выбежал на балкон и начал угрожать лишить себя жизни.