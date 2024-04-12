Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 12 апреля 2024Силовые структуры

На порезавшего полицейских россиянина возбудили уголовное дело

Уфимцу, порезавшему полицейских, может грозить пожизненное лишение свободы

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Уфе на 28-летнего мужчину, порезавшего полицейских, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, россиянин в состоянии наркотического опьянения ходил по улице с ножом. Он напугал местных жителей, и те вызвали полицейских. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции подошли к гражданину, чтобы проверить документы, однако он набросился на них с ножом. Одного из полицейских доставили в больницу с ранением руки, у другого поцарапана грудь. Отмечается, что при задержании мужчина отрезал себе часть щеки. Его также госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Ремонт iPhone с помощью бывших в употреблении деталей разрешили

      Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве

      Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

      Украина сделала заявление о выступлении российских борцов на Олимпиаде

      Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

      В Конгрессе США не захотели поставлять истребители Израилю

      На Украине рассказали о состоянии комплектации ВСУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Анонсировано начало испытаний новой российской ракеты за 600 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше