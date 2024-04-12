Мужчина с ножом напал на российских полицейских

В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских, одного из них госпитализировали

В Уфе мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, сотрудники подошли к гражданину, чтобы проверить документы, однако он набросился на них с ножом. Одного из полицейских доставили в больницу с ранением руки. Отмечается, что при задержании мужчина отрезал себе часть щеки. Его также госпитализировали.

Ранее в Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиками открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским.