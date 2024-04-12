В Киеве заявили о планах сохранить уехавших украинцами

Кулеба: Киев намерен работать с беженцами, чтобы они остались украинцами

Киев намерен работать с уехавшими за рубеж жителями Украины, чтобы противодействовать их ассимиляции. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам дипломата, власти страны не верят, что беженцы захотят вернуться на Украину. Поэтому он предложил работать с ними, чтобы они «остались украинцами». Глава МИД также отметил, что после начала конфликта на Украине «стало очевидно, что, если Украина не изменит свою политику по отношению к украинцам за рубежом, ассимиляция произойдет чрезвычайно быстро».

«И здесь [существуют варианты] от множественного гражданства до цифровизации консульских услуг, более эффективному финансированию общин и различных программ совместно с ними», — рассказал он. По словам Кулебы, разработать такую стратегию поручил президент страны Владимир Зеленский.

В январе 2024 года украинский лидер призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь Украине. Он рассказал, что в начале боевых действий многие уезжали из страны, так как не знали, сколько они продлятся, но сейчас ситуация изменилась, поэтому нужно возвращаться и всячески помогать своей стране.