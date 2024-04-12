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11:59, 12 апреля 2024Экономика

Назначен новый руководитель фонда «Сколково»

РБК: назначен новый председатель правления фонда «Сколково»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Совет директоров фонда «Сколково» назначил Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Предшественник Перова Игорь Дроздов, занимавший пост с 2016 года, будет переведен в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Там он займет должность заместителя председателя и будет курировать блок инновационных институтов развития. Он также займет пост зампреда совета директоров фонда «Сколково», уточняет источник.

Перов вступит в должность 27 апреля. До этого он работал первым заместителем руководителя департамента культуры Москвы. В 2014-2015 годах возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», а до этого занимался вопросами политики в области культуры в правительстве России. В 2010-2012 годах работал в администрации президента в сфере гуманитарной политики и общественных связей.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году — он составил свыше 500 миллиардов рублей. Политик подчеркнул, что объем выручки проекта идет вверх.

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      Варвара Кошечкина
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