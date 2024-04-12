Назначен новый руководитель фонда «Сколково»

РБК: назначен новый председатель правления фонда «Сколково»

Совет директоров фонда «Сколково» назначил Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Предшественник Перова Игорь Дроздов, занимавший пост с 2016 года, будет переведен в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Там он займет должность заместителя председателя и будет курировать блок инновационных институтов развития. Он также займет пост зампреда совета директоров фонда «Сколково», уточняет источник.

Перов вступит в должность 27 апреля. До этого он работал первым заместителем руководителя департамента культуры Москвы. В 2014-2015 годах возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», а до этого занимался вопросами политики в области культуры в правительстве России. В 2010-2012 годах работал в администрации президента в сфере гуманитарной политики и общественных связей.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году — он составил свыше 500 миллиардов рублей. Политик подчеркнул, что объем выручки проекта идет вверх.