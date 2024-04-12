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10:23, 12 апреля 2024Забота о себе

Назван неожиданный продукт для молодости мозга

Фото: Luigi Pozzoli / Unsplash

Сотрудник Национального центра гериатрии и геронтологии в Японии Шу Чжан назвал суши продуктом для молодости мозга. Неожиданные результаты исследований Чжана и его коллег приводит издание Daily Mail.

Многие неврологи утверждают, что средиземноморская диета способствует долголетию и продлению молодости, в том числе и мозга. Однако Чжан установил, что рацион питания японцев также поддерживает здоровье на высоком уровне. Исследователи доказали, что питание, основу которого составляют рис, моллюски, рыба, водоросли и ферментированные бобы, может помочь предотвратить деменцию и снижение когнитивных функций, особенно у женщин.

«Следование традиционной японской диете может быть даже более полезным для здоровья мозга, чем следование европейскому стилю питания, — заявил Чжан. — Типичная западная еда включает блюда с высоким содержанием рафинированных углеводов, жирной пищи, а также алкоголь».

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В исследовании, проведенном Чжаном, приняли участие 1636 японцев в возрасте от 40 до 89 лет. 589 человек придерживались традиционной японской системы питания, другая группа ела традиционные блюда европейской кухни, а третья — растительную пищу. В течение двух лет врачи изучали атрофию мозга участников эксперимента. Результат удивил авторов исследования: у женщин, соблюдавших традиционную японскую диету, атрофия мозга была меньше по сравнению с теми, кто придерживался западной системы питания.

При этом на состоянии мозга мужчин диета не отразилась. В связи с этим ученые сделали вывод, что здоровое питание не смогло продлить молодость их мозга, потому что у многих из них были вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

Ранее невролог Карина Галиулина рассказала о ранних признаках деменции. По ее словам, у пациентов с этим диагнозом часто наблюдаются перемены в настроении, отсутствие интереса к любимому хобби, забывчивость и дезориентация.

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      Алиса Дмитриева
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